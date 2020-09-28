Фреймут посоветовала Кухар "отрезать язык": на "Танці з зірками" возник новый скандал

Украинская телеведущая Ольга Фреймут во время пятого эфира проекта "Танці з зірками" устроила скандал на шоу после своего выступления.

Так, Фреймут, которую ранее активно критиковали члены жюри, в частности Влад Яма и Катерина Кухар, подарила им провокационные подарки: ножницы и книгу с правилами этикета. Инцидент показали в эфире "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ольга отметила, что дарит Кухар ножницы для вышивания и посоветовала балерине "отрезать ими себе язык".

"Вышивка успокаивает нервы, а у тебя они еще есть. Если захочешь что-то отрезать, то можешь – себе язычок. Ну а вдруг?" – заявила Фреймут. Кухар, в свою очередь, отметила, что сделает это вместе с ней.

Фреймут устроила провокацию с судьями проекта. YouTube (скриншот)

Владу Яме Ольга Фреймут посоветовала, в свою очередь, почитать книгу о хороших манерах, так как он с ними, по словам ведущей, не знаком.

"По этикету мужчина не может на людях критиковать женщину. не может мужчинка много жаловаться, он больше молчит, чем говорит, чего не скажешь о тебе. Я буду работать над своим танцем, а ты, Влад, работай над манерами", – высказалась участница "Танці з зірками".

Григорию Чапкису Оля Фреймут передала любовное письмо, которое написала его фанатка – ее тетя Стефа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее между Ольгой Фреймут и Катериной Кухар уже возникал скандал. Тогда Фреймут в ответ на критику посоветовала Кухар сходить исповедаться в церковь, а балерина в ответ на это отправила Ольгу к психиатру.