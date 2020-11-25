Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре Киева. Фото и видео

Украинская телезвезда Ольга Фреймут показала свои роскошные апартаменты в историческом центре Киева – Подольском районе.

В квартире ведущая проживает вместе со своим супругом, генеральным директором "Нового канала" и продюсером Владимиром Локотко, а также тремя детьми: дочерями Златой и Евдокией и сыном Валерием. Снимками Фреймут поделилась на личной странице в Instagram. Также на YouTube опубликовано видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Артистка отметила, что выбрала недвижимость на Подоле, так как район напоминает ей Львов.

Как выглядит квартира Фреймут. Instagram Ольги Фреймут

Кухня в квартире Ольги Фреймут. Скриншот видео

Квартира Ольги Фреймут. Скриншот видео

Интерьер в ее квартире выполнен в светлых тонах, с использованием натуральных материалов – камня и дерева.

"Для меня интерьер дома – это паспорт человека. Очень тщательно занималась дизайном квартиры на Подоле: чтобы он был "ever green" и похожим на меня, чтобы годы шли ему на пользу и не надо было менять мебель. Разве реставрировать. Я люблю, когда стиль в доме живет с хозяином, взрослеет, стареет..." – рассказала Ольга.

Ольга Фреймут рассказала о ремонте. Instagram Ольги Фреймут

Недавно ведущая поделилась, что усовершенствовала интерьер своей гостиной – повесила на стену большое деревянное панно в виде карты мира.

"Впервые за восемь лет я позволила себе изменить интерьер гостиной. Деревянная карта из экологичных материалов победила консервативность вкуса", – добавила она.

Как выглядит квартира Фреймут. Instagram Ольги Фреймут

Квартира Ольги Фреймут6 гостиная. Instagram Ольги Фреймут

Помимо огромного панно, интерьер квартиры Фреймут также дополнен элегантными аксессуарами и произведениями искусства. Даже в комнате ее старшей дочери – 14-летней Златы, размещено много картин.

Квартира Фреймут: коридор. Скриншот видео

Квартира Фреймут: комната Златы. Скриншот видео

Квартира Фреймут: комната Златы. Скриншот видео

Как выглядит жилье Ольги Фреймут. Instagram Ольги Фреймут

Как выглядит жилье Ольги Фреймут. Instagram Ольги Фреймут

Спальня в квартире Фреймут. Instagram Ольги Фреймут

Ванная комната в квартире Фреймут. Instagram Ольги Фреймут

Отметим, периодически Ольга Фреймут со всей семьей проживают в загородном особняке, который они арендуют. Пока, по сообщениям СМИ, семья телеведущей не приобрела собственную недвижимость за городом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядит элитная трехуровневая квартира украинского артиста Андрея Данилко, известного также как Верка Сердючка. Дорогостоящую недвижимость он якобы приобрел более 10 лет назад. Тогда стоимость апартаментов в самом центре Киева стоила 1,2 млн долларов. Позже выяснилось, что показанная квартира не принадлежит Данилко и находится под арестом.