Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре Киева. Фото и видео

Украинская телезвезда Ольга Фреймут показала свои роскошные апартаменты в историческом центре Киева – Подольском районе.

В квартире ведущая проживает вместе со своим супругом, генеральным директором "Нового канала" и продюсером Владимиром Локотко, а также тремя детьми: дочерями Златой и Евдокией и сыном Валерием. Снимками Фреймут поделилась на личной странице в Instagram. Также на YouTube опубликовано видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Артистка отметила, что выбрала недвижимость на Подоле, так как район напоминает ей Львов.

Интерьер в ее квартире выполнен в светлых тонах, с использованием натуральных материалов – камня и дерева.

"Для меня интерьер дома – это паспорт человека. Очень тщательно занималась дизайном квартиры на Подоле: чтобы он был "ever green" и похожим на меня, чтобы годы шли ему на пользу и не надо было менять мебель. Разве реставрировать. Я люблю, когда стиль в доме живет с хозяином, взрослеет, стареет..." – рассказала Ольга.

Недавно ведущая поделилась, что усовершенствовала интерьер своей гостиной – повесила на стену большое деревянное панно в виде карты мира.

"Впервые за восемь лет я позволила себе изменить интерьер гостиной. Деревянная карта из экологичных материалов победила консервативность вкуса", – добавила она.

Помимо огромного панно, интерьер квартиры Фреймут также дополнен элегантными аксессуарами и произведениями искусства. Даже в комнате ее старшей дочери – 14-летней Златы, размещено много картин.

Отметим, периодически Ольга Фреймут со всей семьей проживают в загородном особняке, который они арендуют. Пока, по сообщениям СМИ, семья телеведущей не приобрела собственную недвижимость за городом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядит элитная трехуровневая квартира украинского артиста Андрея Данилко, известного также как Верка Сердючка. Дорогостоящую недвижимость он якобы приобрел более 10 лет назад. Тогда стоимость апартаментов в самом центре Киева стоила 1,2 млн долларов. Позже выяснилось, что показанная квартира не принадлежит Данилко и находится под арестом.