Украинская телеведущая Ольга Фреймут подтвердила информацию о своем заражении коронавирусом.

Об этом звезда сообщила на личной странице в Instagram. По словам Фреймут, о том, где заболела и как – она не знает. Сейчас телеведущая находится на лечении и самоизоляции дома.

"Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила положительный результат на COVID-19. Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу сообщила всем контактным лицам. Все проекты и работу пока остановила", – написала Фреймут.

Фреймут подтвердила заражение коронавирусом (Instagram Ольги Фреймут)

Она также поблагодарила поклонников за поддержку и призвала их не игнорировать рекомендации Минздрава.

"Спасибо всем за теплые слова и поддержку... Друзья, обращаюсь к вам с просьбой: не игнорируйте рекомендации Минздрава, носите маски, пользуйтесь антисептиком, избегайте больших скоплений людей. Будьте крайне осторожны, ведь вы можете болеть бессимптомно. Коронавирус – это не шутки, он рядом. Будьте здоровыми. Берегите себя и своих родных", – подытожила телеведущая.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 30 августа на телеканале "1+1" стартует новый сезон шоу "Танці з зірками", в котором должна была принять участие и Ольга Фреймут. Ее партнером стал танцор Илья Падзина.