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Фреймут нарвалась на критику из-за откровенного наряда на школьном балу

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Украинскую телеведущую Ольгу Фреймут раскритиковали за откровенный наряд на школьном балу.

На личной странице в Instagram ТВ-знаменитость опубликовала фото с супругом. Вместе они посетили благотворительный бал в школе, в которой учится дочь Фреймут. Пользователям сети показалось, что полупрозрачный наряд телеведущий был выбране не к месту.

"Благотворительный Black and White бале PSI, где учится Злата. Мы с мужем желаем Вам хорошего настроения", - прокомментировала снимок ведущая.

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Снимок Фреймут собрал в соцсети более 25 тыс. лайков. В комментариях помимо позитивных отзывов о внешности звезды встречается и критика. Некоторые фолловеры посчитали наряд ведущей излишне откровенным для подобного мероприятия.

"В школу в таком наряде? Хи-хи", "Такой сдержанный, чистенький мужчина, а вы для него слишком открыты", "Не для школы платье, или мне кажется?", "Школьникам было на что взглянуть", - отметили в комментариях под снимком.

Как писал ранее OBOZREVATEL, телеведущий Сергей Притула рассказал, из-за чего поссорился с Ольгой Фреймут. По словам Притулы, между коллегами "пробежала кошка".

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Персона
Ольга Фреймут
Место
Украина
Тег
Instagram
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