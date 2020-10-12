Фреймут бросила вызов Кухар на "Танцях з зірками": поведение телеведущей возмутило сеть

Во время седьмого эфира шоу "Танців з зірками 2020" Ольга Фреймут пригласила судью проекта Екатерину Кухар на танцевальный батл. Поведение телеведущей возмутило сеть.

О таком решении знаменитость заявила после своего выступления с партнером Ильей Падзиной. Пара станцевала сексуальное ча-ча-ча, которое не удивило Кухар. Судья шоу отметила, что Фреймут не хватило грации и сексуальности во время танца (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Оля, ваши блаженные танцы лишены тока. Вы танцевали ча-ча-ча, но в движениях не было грации, а в бедрах – сексуальности. Их было гораздо больше, когда вы проверяли грязь на кухне", – сказала она.

Ольга Фреймут и Илья Падзина скриншот с видео

Фреймут и Падзина продемонстрировали сексуальное ча-ча-ча на "Танцях з зірками" скриншот с видео

К слову, Екатерина Кухар приняла вызов от Ольги Фреймут. Звезды продемонстрируют в восьмом эфире проекта общий танец, который должен показать, кто из них "больше сексуальный".

Екатерина Кухар скриншот с видео

Поклонники раскритиковали Фреймут в комментариях под видео ее выступления. Они отметили, что телеведущей следует подумать над тем, как лучше танцевать, а не вызывать на батл Кухар.

"Обычно не комментирую, но Оля, вам же нужно научиться принимать критику, а не каждый раз взрываться гневом и возмущением", "Оля такая неприятная в этом шоу, и танцевать не ее совсем, конечно", "Ольга, по правилам этикета, к жюри обращаются на вы и не вызывают их на батл. Ну вы ж как никто должны знать эти правила, как "педагог" по этикету", "Человеку 38 лет, а он никак не может принять тот факт, что он не идеальный, не лучше других", "На этот раз лучше, но теперь в каждом ефире должно быть как можно больше танца и поменьше пустых разговоров. Это танцевальное шоу, если кто забыл!" – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам седьмого выпуска шоу "Танці з зірками" в зоне риска оказались две пары: Ольга Фреймут и Илья Падзина и фавориты шоу Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге проект не покинула ни одна из них, что вызвало волну критики в сети. Подробнее о том, как прошел седьмой эфир читайте по ссылке.