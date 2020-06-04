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4 июня • обновлено в 17:53
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Французская принцесса Эрмин де Клермон-Тоннер попала в жуткое ДТП

2.9т
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54-летняя принцесса Эрмин де Клермон-Тоннер, дочь французского герцога Шарля-Анри Клермон-Тоннера, попала в серьезное ДТП.

Как пишет издание Femme Actuelle, 54-летняя принцесса разбилась в аварии с участием мотоцикла.

Французская принцесса попала в жуткое ДТП: звезда лежит в коме

Подробности инцидента пока не сообщаются. Женщину погрузили в искусственную кому. Состояние ее крайне тяжелое.

Эрмин, семья которой владеет тремя замками, была замужем за бизнесменом Аластером Кадеффордом, с которым развелась в 2009 году после десяти лет брака. У нее есть 17-летняя дочь Аллегра и 14-летний сын Каликст.

Французская принцесса попала в жуткое ДТП: звезда лежит в коме

Де Клермон-Тоннер была не только светской львицей. В возрасте 22 лет она работала стилистом французского дома Dior. Позже основала собственное ивент-агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.

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Автор
Мария Дидык
Место
Франция
Тег
шоу-бизнес
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