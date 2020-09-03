Французская группа сняла клип о Чернобыле с редкими кадрами из Зоны. Видео

Французский электронный дуэт Telepopmusik, номинант на Грэмм, снял клип о Чернобыле на свою новую композицию Dreams.

Трек стал титульным релизом нового альбома группы, который который музыканты выпустят после более чем 10-летнего молчания. Также он является частью проекта "Звуки Чернобыля", сообщила изданию OBOZREVATEL пресс-служба ARTEFACT (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Дуэт Telepopmusik сняли клип в Зоне отчуждения. Пресс-служба ARTEFACT

"После того, как минисериал HBO "Чернобыль" стал хитом, аварией на ЧАЭС стало интересоваться все больше людей. Однако, страстные поклонники сериала иногда забывают, что Чернобыль – это большая трагедия, которая произошла на самом деле, и что нам нужно с почетом относиться к ней. В видео Dreams, при поддержке ARTEFACT, мы пытались расставить все точки над "i", прослеживая историю Припяти до, во время и после аварии. У нас получилась трогательная и эстетическая дань жизням, которые изувечил взрыв", – прокомментировал премьеру ролика участник группы Telepopmusik Кристоф Этье.

В клипе дуэт представляет редкие кадры из украинских архивов, прослеживая историю Припяти от пропагандистской мечты, через взрыв на Чернобыльской АЭС и к пустоте города Припять сегодня.

Telepopmusik сняли клип в Чернобыле. Пресс-служба ARTEFACT

"Мы были с Кристофом в Чернобыле еще в 2018 году, его тогда поразила Зона отчуждения и наш проект ARTEFACT. Мне очень приятно, что его впечатления нашли выход в новой работе легендарных Telepopmusik еще и в заглавном треке альбома, первом за 10 лет", – высказался о сотрудничестве Валерий Коршунов – автор проекта ARTEFACT.

Клип на песню Dreams сняли в Чернобыльской зоне. Пресс-служба ARTEFACT

Отметим, альбом Telepopmusik выйдет 25 сентября, а альбом "Звуки Чернобыля", в который войдут 10 композиций, 6 от украинских и 4 от международных артистов, будет презентован в конце октября 2020 года. В рамках записи альбома "Звуки Чернобыля" музыкантам предоставляется доступ к коллекции звуков, которые были записаны в Зоне Отчуждения проектом ARTEFACT. В проекте приняли участие такие музыканты, как Сергей Михалок, DUB FX, Сергей Чемеров и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, саундтрек к сериалу компании НВО "Чернобыль" помогли создать украинцы. В записи трека "Вечная память" участвовал львовский мужской хор "Гомін", а воплотить проект помог украинский продюсер Андрей Пидкивка, который уже 25 лет живет в США.