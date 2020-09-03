Французская группа сняла клип о Чернобыле с редкими кадрами из Зоны. Видео
Французский электронный дуэт Telepopmusik, номинант на Грэмм, снял клип о Чернобыле на свою новую композицию Dreams.
Трек стал титульным релизом нового альбома группы, который который музыканты выпустят после более чем 10-летнего молчания. Также он является частью проекта "Звуки Чернобыля", сообщила изданию OBOZREVATEL пресс-служба ARTEFACT (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
"После того, как минисериал HBO "Чернобыль" стал хитом, аварией на ЧАЭС стало интересоваться все больше людей. Однако, страстные поклонники сериала иногда забывают, что Чернобыль – это большая трагедия, которая произошла на самом деле, и что нам нужно с почетом относиться к ней. В видео Dreams, при поддержке ARTEFACT, мы пытались расставить все точки над "i", прослеживая историю Припяти до, во время и после аварии. У нас получилась трогательная и эстетическая дань жизням, которые изувечил взрыв", – прокомментировал премьеру ролика участник группы Telepopmusik Кристоф Этье.
В клипе дуэт представляет редкие кадры из украинских архивов, прослеживая историю Припяти от пропагандистской мечты, через взрыв на Чернобыльской АЭС и к пустоте города Припять сегодня.
"Мы были с Кристофом в Чернобыле еще в 2018 году, его тогда поразила Зона отчуждения и наш проект ARTEFACT. Мне очень приятно, что его впечатления нашли выход в новой работе легендарных Telepopmusik еще и в заглавном треке альбома, первом за 10 лет", – высказался о сотрудничестве Валерий Коршунов – автор проекта ARTEFACT.
Отметим, альбом Telepopmusik выйдет 25 сентября, а альбом "Звуки Чернобыля", в который войдут 10 композиций, 6 от украинских и 4 от международных артистов, будет презентован в конце октября 2020 года. В рамках записи альбома "Звуки Чернобыля" музыкантам предоставляется доступ к коллекции звуков, которые были записаны в Зоне Отчуждения проектом ARTEFACT. В проекте приняли участие такие музыканты, как Сергей Михалок, DUB FX, Сергей Чемеров и другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, саундтрек к сериалу компании НВО "Чернобыль" помогли создать украинцы. В записи трека "Вечная память" участвовал львовский мужской хор "Гомін", а воплотить проект помог украинский продюсер Андрей Пидкивка, который уже 25 лет живет в США.