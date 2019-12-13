"Фотошоп страшный": голую Бледанс разгромили из-за неудачного фото

Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась откровенной фотографией, на которой позирует полностью голой.

Пикантный снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Эвелина Бледанс Инстаграм

На фото Бледанс запечатлена с бизнесвумен Кирой Сорокиной. В кадре женщины позируют обнаженными.

Эвелина Бледанс Инстаграм

Впрочем, снимок вызвал неожиданную реакцию среди подписчиков звезды. В комментариях некоторые поклонники обвинили Эвелину в злоупотреблении фотошопом, который сделал актрису практически неузнаваемой.

"Что с лицами? Фотошоп страшный", "Ой, сколько фотошопа", "Руки оторвать тому, кто такой "фото" сотворил", – возмущались фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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