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13 декабря • обновлено в 08:29
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"Фотошоп страшный": голую Бледанс разгромили из-за неудачного фото

2.2т
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Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась откровенной фотографией, на которой позирует полностью голой.

Пикантный снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Инстаграм

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На фото Бледанс запечатлена с бизнесвумен Кирой Сорокиной. В кадре женщины позируют обнаженными.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Инстаграм

Впрочем, снимок вызвал неожиданную реакцию среди подписчиков звезды. В комментариях некоторые поклонники обвинили Эвелину в злоупотреблении фотошопом, который сделал актрису практически неузнаваемой.

"Что с лицами? Фотошоп страшный", "Ой, сколько фотошопа", "Руки оторвать тому, кто такой "фото" сотворил", возмущались фанаты.

"Фотошоп страшный": голую Бледанс разгромили из-за неудачного фото
"Фотошоп страшный": голую Бледанс разгромили из-за неудачного фото
"Фотошоп страшный": голую Бледанс разгромили из-за неудачного фото
"Фотошоп страшный": голую Бледанс разгромили из-за неудачного фото
"Фотошоп страшный": голую Бледанс разгромили из-за неудачного фото
"Фотошоп страшный": голую Бледанс разгромили из-за неудачного фото
"Фотошоп страшный": голую Бледанс разгромили из-за неудачного фото

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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Автор
Анна Михно
Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да старая она уже Фотошоп уже не поможет
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