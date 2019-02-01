''Фотошоп?'' Седокова похвасталась откровенным фото в купальнике

Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА-Гры" Анна Седокова удивила поклонников новым фото в купальнике.
Соответствующий снимок артистка обнародовала в Instagram, однако нарвалась на критику и обвинения в использовании фотошопа.
"Было хорошо, будет еще лучше", – подписала поп-дива, продемонстрировав фигуру в красном купальнике на фоне бассейна.
Поклонники заявили, что Седокова выбрала неудачный ракурс, из-за чего ее бедро кажется слишком большим и не гармоничным по отношению ко всему телу.
"Фигура реально такая, или же фотошоп?", "Анна мне нравится, но этот окорочок сюда не вписался", "Вот больше толстеть не надо, будет уже перебор. Сейчас самое то", "Что-то слишком полная ляха на фоне остального тела вышла. Не тот ракурс", – прокомментировали пользователи.
Я хочу сказать вам что-то очень важное сейчас. Каждый день, я получаю много писем в DM с просьбой о помощи, поддержке, рассказать, как быть уверенной в себе и такой красивой )) Красивой 😏 Я, как и вы все, это курортное время, смотрела на этих женщин с идеальными телами, идеальной кожей, улыбками на пляжах. Я смотрела и думала, ну как же им это удаётся! Боже, какие они красивые 😍 Потом смотрела на свои фото и дамала - ну вот 😂 В каждом и каждой из нас есть 1000000 сомнений, даже в самой красивой или в самой уверенной в себе. Самые счастливые люди в Инстаграм могут быть крайне несчастны в жизни, а идеальная кожа всего лишь отличная программа в телефоне, а может и наоборот.) Все у них о....нно потому что они каждый день работают над этим !!!! Все зависит от нашей внутренней уверенности в себе, с простой веры в себя, фундаментом, для которой является образование и работа над своим телом ! И каждый раз, когда я думаю - "какая же она красивая, не то что я", я понимаю, что это сигнал взять себя за шкирки и притащить в зал или к косметологу или даже к психологу ) Вообщем, все мы люди одинаковые , просто кто-то лучше обрабатывает фото, а кто-то хуже ❤️💋
А хейтеры скажут фотошоп, а я скажу - "И вам доброе утро" 😜☕️😘
:0cm 0cm 8pt">
В Лос Анджелесе, в эту пору безусловно не так и солнечно, но зато так согревает тепло близких и любимых. Особенно одно маленькое солнышко. Часовые полюса побеждены, так как сейчас 23 и я пишу этот пост и не засыпаю раньше моей дочери. А ещё, обо мне так невероятно Моника заботиться. Мы были в магазине и я ее, конечно, наносилась на руках, а она уже высоченная и не лёгкая. Так спина так заболела. Мы были в магазине и я, сильная женищина, раньше не подававшая вида, сегодня возвращаясь из магазина с продуктами, вдруг сказала, что у меня спина что-то болит. Моника вдруг командным голосом говорит, а ну ка мама быстро в кровать ! Я сама продукты разложу! Я ей - нет, зачем, а она смотрит на меня так 😠 и прям ругается! Пришлось лечь. Слышу, как складывает все и я подумала, может все таки не стоит корчить всегда из себя суперженщину? А иногда позволить себе слабость. Иногда показывать, что тебе бывает сложно и все само прийдет. Ведь наши близкие иногда просто на знают, что нам сложно или нужна поддержка. В слабости нет ничего такого плохого. Слабость - это естественная черта человеческой жизни и за неё нас не бросят. Не оставят... P.S. Смотрю сейчас очень смешной сериал "Мамаша ". Всем мамам рекомендую, когда кажется , что что-то пошло не так. Сразу посмотрите и полегче будет. А ещё, покидайте мне свои любимые сериалы? Что посмотреть на каникулах? Мои любимые: "Мыслить как преступник", "Менталист", "Городские истории" ( 1 сезон ) шикарный прост! Что ещё из последнего ? ❤️
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокову уже обвиняли неоднократно в использовании фотошопа. Сама певица призналась, что действительно публикует "обновленную" версию себя из-за постоянных нападок пользователей.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал