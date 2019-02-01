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/Люди

''Фотошоп?'' Седокова похвасталась откровенным фото в купальнике

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Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА-Гры" Анна Седокова удивила поклонников новым фото в купальнике.

Соответствующий снимок артистка обнародовала в Instagram, однако нарвалась на критику и обвинения в использовании фотошопа.

"Было хорошо, будет еще лучше", – подписала поп-дива, продемонстрировав фигуру в красном купальнике на фоне бассейна.

Поклонники заявили, что Седокова выбрала неудачный ракурс, из-за чего ее бедро кажется слишком большим и не гармоничным по отношению ко всему телу.

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"Фигура реально такая, или же фотошоп?", "Анна мне нравится, но этот окорочок сюда не вписался", "Вот больше толстеть не надо, будет уже перебор. Сейчас самое то", "Что-то слишком полная ляха на фоне остального тела вышла. Не тот ракурс", – прокомментировали пользователи.

''Фотошоп?'' Седокова похвасталась откровенным фото в купальнике
''Фотошоп?'' Седокова похвасталась откровенным фото в купальнике
''Фотошоп?'' Седокова похвасталась откровенным фото в купальнике
''Фотошоп?'' Седокова похвасталась откровенным фото в купальнике

Я хочу сказать вам что-то очень важное сейчас. Каждый день, я получаю много писем в DM с просьбой о помощи, поддержке, рассказать, как быть уверенной в себе и такой красивой )) Красивой 😏 Я, как и вы все, это курортное время, смотрела на этих женщин с идеальными телами, идеальной кожей, улыбками на пляжах. Я смотрела и думала, ну как же им это удаётся! Боже, какие они красивые 😍 Потом смотрела на свои фото и дамала - ну вот 😂 В каждом и каждой из нас есть 1000000 сомнений, даже в самой красивой или в самой уверенной в себе. Самые счастливые люди в Инстаграм могут быть крайне несчастны в жизни, а идеальная кожа всего лишь отличная программа в телефоне, а может и наоборот.) Все у них о....нно потому что они каждый день работают над этим !!!! Все зависит от нашей внутренней уверенности в себе, с простой веры в себя, фундаментом, для которой является образование и работа над своим телом ! И каждый раз, когда я думаю - "какая же она красивая, не то что я", я понимаю, что это сигнал взять себя за шкирки и притащить в зал или к косметологу или даже к психологу ) Вообщем, все мы люди одинаковые , просто кто-то лучше обрабатывает фото, а кто-то хуже ❤️💋

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

А хейтеры скажут фотошоп, а я скажу - "И вам доброе утро" 😜☕️😘

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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В Лос Анджелесе, в эту пору безусловно не так и солнечно, но зато так согревает тепло близких и любимых. Особенно одно маленькое солнышко. Часовые полюса побеждены, так как сейчас 23 и я пишу этот пост и не засыпаю раньше моей дочери. А ещё, обо мне так невероятно Моника заботиться. Мы были в магазине и я ее, конечно, наносилась на руках, а она уже высоченная и не лёгкая. Так спина так заболела. Мы были в магазине и я, сильная женищина, раньше не подававшая вида, сегодня возвращаясь из магазина с продуктами, вдруг сказала, что у меня спина что-то болит. Моника вдруг командным голосом говорит, а ну ка мама быстро в кровать ! Я сама продукты разложу! Я ей - нет, зачем, а она смотрит на меня так 😠 и прям ругается! Пришлось лечь. Слышу, как складывает все и я подумала, может все таки не стоит корчить всегда из себя суперженщину? А иногда позволить себе слабость. Иногда показывать, что тебе бывает сложно и все само прийдет. Ведь наши близкие иногда просто на знают, что нам сложно или нужна поддержка. В слабости нет ничего такого плохого. Слабость - это естественная черта человеческой жизни и за неё нас не бросят. Не оставят... P.S. Смотрю сейчас очень смешной сериал "Мамаша ". Всем мамам рекомендую, когда кажется , что что-то пошло не так. Сразу посмотрите и полегче будет. А ещё, покидайте мне свои любимые сериалы? Что посмотреть на каникулах? Мои любимые: "Мыслить как преступник", "Менталист", "Городские истории" ( 1 сезон ) шикарный прост! Что ещё из последнего ? ❤️

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Мяу 🤤

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокову уже обвиняли неоднократно в использовании фотошопа. Сама певица призналась, что действительно публикует "обновленную" версию себя из-за постоянных нападок пользователей.

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Персона
Анна Седокова
Тег
шоу-бизнес
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