''Фотошоп?'' Седокова похвасталась откровенным фото в купальнике

Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА-Гры" Анна Седокова удивила поклонников новым фото в купальнике.

Соответствующий снимок артистка обнародовала в Instagram, однако нарвалась на критику и обвинения в использовании фотошопа.

"Было хорошо, будет еще лучше", – подписала поп-дива, продемонстрировав фигуру в красном купальнике на фоне бассейна.

Поклонники заявили, что Седокова выбрала неудачный ракурс, из-за чего ее бедро кажется слишком большим и не гармоничным по отношению ко всему телу.

"Фигура реально такая, или же фотошоп?", "Анна мне нравится, но этот окорочок сюда не вписался", "Вот больше толстеть не надо, будет уже перебор. Сейчас самое то", "Что-то слишком полная ляха на фоне остального тела вышла. Не тот ракурс", – прокомментировали пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокову уже обвиняли неоднократно в использовании фотошопа. Сама певица призналась, что действительно публикует "обновленную" версию себя из-за постоянных нападок пользователей.

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