Фотографируется голым и "бьет" девушек: что известно о рэпере оскорбившем траур в Украине

В воскресенье 8 декабря в Одессе состоялся концерт популярного рэпера Алишера Моргенштерна. Во время своего выступления он назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже — "е**ной показухой".

За пару часов до этого, 21-летний артист высказался и о смерти своего американского "коллеги" Juice Wrld. Алишер заявил, что ему "пох*й". OBOZREVATEL предлагает узнать о том, что известно о молодом рэпере и в каких скандалах он уже успел засветиться.

Стал популярным Моргенштерн в 2018 году, когда из видеоблогера переквалифицировался в музыкантом и рэпером. Выпустив альбом - начал давать концерты и снимать провокационные клипы, в которых чаще всего он появляется в образе богатого парня, которого окружают девушки и слава.

Отметим, что в нескольких своих видеоработах Алишер бил девушек, а в программе "Подруги" объяснил зачем делал это.

"Когда я делал этот финт — девочке по е***у — преследовал не только цель сделать прикольно, ритмично и мелодично: во-первых, она плачет в тональность и ритм, и я бью ей в ритм. У меня была мысль: лишь бы феминистки начали на меня вы*бываться. А если бы я ударил в клипе не женщину, а человека? Нет, женщина — человек. Феминистка — это уже другое дело. Но почему нельзя п****ть бабу, если мужчину можно?", - сказал рэпер.

instagram.com/morgen_shtern

Несмотря на свой образ в сети, Алишер признался, что никогда не был девушек по-настоящему.

"Я ни разу женщину не бил по е***у. Я пою про некую девочку, я плачу ей деньги — и она вся моя. Что захочу с ней, то и сделаю. Вы восприняли как пропаганду насилия — е****, ок, прикольно. А для меня это весело, ритмично и смешно. Я горжусь, я гений", - заявил он.

Кадр из шоу "Подруги"

На личной странице в социальной сети у Моргенштерна часто можно заметить видео и фото, на которых он позирует обнаженным.

instagram.com/morgen_shtern

instagram.com/morgen_shtern

instagram.com/morgen_shtern

Как ранее писал OBOZREVATEL, 8 декабря на концерте в Одессе российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже — "е**ной показухой".

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