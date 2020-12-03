Фотограф Марыся Мяновская о ситуации с Ктиторчуком: на съемке всегда должны присутствовать родители

Известная фотограф Марыся Мяновская прокомментировала для OBOZREVATEL ситуацию, сложившуюся вокруг Александра Ктиторчука, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних и рассказала о "правилах безопасности" которым должны следовать все фотографы, чтобы избежать скандала.

Мяновская отметила, что любая съемка несовершеннолетних в откровенных фотосессиях в Украине запрещена без согласия на то родителей. Поэтому она рекомендовала фотографам проверять документы, чтобы убедиться в правомерности съемки, а также напомнила, что присутствие взрослых на съемочной площадке в таком случае – обязательно.

Также фотограф сообщила, что модели должны ответственно отнестись к выбору фотографа и его репутации, а если какие-то сомнения все же возникли – лучше найти другого. Кроме того, стоит обсудить возможность обнаженной съемки.

"Если вас не услышали или проявили агрессию – немедленно уходите. Всегда помните, что вы имеете право покинуть площадку в любой момент! Если вы чувствуете неуверенность перед съемкой – попросите кого-то, кто может вас защитить, пойти на съемку вместе с вами. Сообщите об этом фотографу заранее, так как не все согласятся на присутствие постороннего в помещении", – предупреждает Мяновская.

Кроме того, фотограф сообщает – личное пространство как фотографа, так и модели, нужно уважать, поэтому о любом физическом контакте следует говорить заранее. Но самое главное – чтобы все чувствовали себя в студии комфортно.

Марыся Мяновская на своей странице в Facebook отреагировала на скандал вокруг фотографа Александра Ктиторчука, отметив, что ее поразило две вещи – то, что кто-то действительно считает этого человека "профессиональным фотографом", а во-вторых – что только сейчас дело дошло, наконец, до полиции.

Реакция Мяновской на ситуацию по обвинению Александра Ктиторчука www.facebook.com/marisya.myanovskа

Напомним, известного фотографа Александра Ктиторчука подозревают в растлении и изнасиловании малолетних. Ктиторчук делал съемки для звезд украинского шоу-бизнеса – в объективе его камеры побывали Оля Полякова, Ольга Сумская, Влад Яма, Натали Ворона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Натали Ворона также дала комментарий по ситуации с Ктиторчуком и отметила, что многие девочки не сообщают в полицию, предпочитая молчать о случившемся.