Фото Тины Кароль без макияжа спровоцировало споры в сети: в чем дело

Украинская певица Тина Кароль вызвала бурные обсуждения в сети своим фото без макияжа. Так, многие поклонники артистки обратили внимание на то, что цвет ее глаз изменился.

Снимок опубликовали в одном из фан-аккаунтов Кароль в социальной сети Instagram.

instagram.com/tina_karol

"Тина без макияжа, помолодела", "Стоп, а почему у нее карие глаза тут?", "Такая домашняя и такая любимая", "Стоп, тут реально карие глаза, у нее синие", "Она такая красивая", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль завела сеть аппетитными формами в белье.

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