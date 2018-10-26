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''Фото с главными ролями'': как выглядел торт ко дню рождения Караченцова

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Последним желанием российского актера Николая Караченцова, который умер за день до своего дня рождения, 26 октября, было собрать всех друзей и близких на празднике.

Для мероприятия уже все было готово: заказаны шары и торт. Друзей артиста пригласили к нему в больницу.

Новости
Умер актер Николай Караченцов

B Telegram-канале Mash обнародовали праздничный торт, который близкие заказали для дня рождения артиста.

"Праздничный торт для Николая Караченцова родные заказали заранее. На нем — фотографии с главными ролями актера", - говорится в сообщении.

''Фото с главными ролями'': как выглядел торт ко дню рождения Караченцова

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, покойный российский и советский артист и его жена Людмила Поргина косвенно поддерживали аннексию Крыма и политику президента РФ Владимира Путина.

Персона
Николай Караченцов
Место
Россия
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