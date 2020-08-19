Фото мертвой Легкоступовой хотели купить за 500 тысяч рублей – медсестра

Медсестра травматологического отделения больницы в Москве, где лежала покойная певица Валентина Легкоступова, призналась, что журналисты хотели купить фото мертвой артистки за 500 тысяч рублей (185 тысяч гривен).

Об этом сотрудница медучреждения рассказала изданию "Popcake". По ее словам, когда журналисты поняли, что 54-летняя певица вскоре умрет, то предлагали деньги за ее фото в больнице.

"На наше отделение началась настоящая атака, через каких-то знакомых, от знакомых знакомого. Журналисты пытались проникнуть. Моей коллеге через товарища одно издание предложило 500 тысяч рублей за фото погибшей пациентки", – отметила медсестра.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа Ugra-news

Напомним, Легкоступова была найдена у себя дома с пробитой головой. Ее госпитализировали 8 августа с отеком мозга, женщина находилась в коме. На теле певицы были найдены синяки. Когда ее нашли в квартире, рядом был муж, Юрий Фирсов, который позже скрылся. 14 августа певица умерла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Легкоступовой Анетта Брыль заявила об угрозах, которые поступали ей от Юрия Фирсова.