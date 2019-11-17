"Рептилоид?" Странное фото Лорак без пальца на руке озадачило сеть

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, смутила сеть странным фото. Поклонники артистки обратили внимание на то, что у артистки недостает пальца на руке.

Сама певица удалила снимок спустя несколько часов после публикации в Instagram.

Ани Лорак Комсомольская правда

"Исчезнувшая фоточка Ани Лорак: сегодня поставила в Instagram свое фото в спортивном костюме - и почти сразу удалила. Как думаете, что с этим фото не так ли? Столь разозлило певицу, что она удалила этот файл?", - написал на своей странице в Facebook Алексей Голубицкий.

"Мало грима и пальца нету", "Два мизинца", "Руки обе левые", "Так и знал, что у нее щупальца", "Пальцы рук получились уродливыми", "Что-то с правой рукой", "А что у нее с правой рукой? Я как не пытаюсь представить, как там кости расположены - не выходит. Она рептилоид?", - комментируют снимок в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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