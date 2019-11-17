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17 ноября • обновлено в 10:52
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"Рептилоид?" Странное фото Лорак без пальца на руке озадачило сеть

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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, смутила сеть странным фото. Поклонники артистки обратили внимание на то, что у артистки недостает пальца на руке.

Сама певица удалила снимок спустя несколько часов после публикации в Instagram.

Ани Лорак

Ани Лорак

Комсомольская правда

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"Исчезнувшая фоточка Ани Лорак: сегодня поставила в Instagram свое фото в спортивном костюме - и почти сразу удалила. Как думаете, что с этим фото не так ли? Столь разозлило певицу, что она удалила этот файл?", - написал на своей странице в Facebook Алексей Голубицкий.

"Рептилоид?" Странное фото Лорак без пальца на руке озадачило сеть

"Мало грима и пальца нету", "Два мизинца", "Руки обе левые", "Так и знал, что у нее щупальца", "Пальцы рук получились уродливыми", "Что-то с правой рукой", "А что у нее с правой рукой? Я как не пытаюсь представить, как там кости расположены - не выходит. Она рептилоид?", - комментируют снимок в сети.

"Рептилоид?" Странное фото Лорак без пальца на руке озадачило сеть
"Рептилоид?" Странное фото Лорак без пальца на руке озадачило сеть
"Рептилоид?" Странное фото Лорак без пальца на руке озадачило сеть
"Рептилоид?" Странное фото Лорак без пальца на руке озадачило сеть
"Рептилоид?" Странное фото Лорак без пальца на руке озадачило сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Персона
Ани Лорак
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