Фото Фиделя Кастро с двумя часами Rolex на руке вызвало вопросы в сети

В сети показали историческое фото визита кубинского лидера Фиделя Кастро в СССР в 1963 году.

В Telegram-канале "История человечества", опубликовавшем архивный снимок, обратили внимание на то, что на руке Кастро – двое часов швейцарской марки Rolex.

Такое излишество сторонники революционера объясняют тем, что одни часы показывали время по Москве, а другие – кубинское.

Как известно, Фидель Кастро прилетел в СССР с дружеским визитом 26 апреля 1963 года. Подразумевалось, что состоится обмен: Советский Союз предоставит Кубе бесплатную военную технику, а Куба СССР – тонны тростникового сахара.

Никита Хрущев и Фидель Кастро во время визита в Грузию Фото: РГКАФД / Журнал "Родина"

Фидель Кастро на строительной площадке Братской ГЭС, Иркутская область России Фото: РГКАФД / Журнал "Родина"

За 38 дней, которые длилась поездка Фиделя Кастро, он объездил весь СССР, посетив Волгоград и Мурманск, Ташкент и Братск, Ленинград и Киев.

В коммюнике по итогам визита, подписанном 23 мая 1963 года в Москве Никитой Хрущевым и Фиделем Кастро, в частности, говорилось: "Учитывая продолжающиеся провокации агрессивных милитаристских кругов США против Республики Куба, товарищ Н.С.Хрущев от имени ЦК КПСС и советского правительства еще раз подтвердил, что в случае, если в нарушение взятых Соединенными Штатами Америки обязательств о невторжении на Кубу, на нее будет совершено нападение, то Советский Союз выполнит свой интернациональный долг и окажет необходимую помощь для защиты свободы и независимости братской Республики Куба всеми имеющимися в его распоряжении средствами".

Фидель Кастро, первый секретарь ЦК КПУ Николай Подгорный, председатель Совета министров УССР Владимир Щербицкий обходят строй почетного караула в аэропорту "Борисполь" Фото: РГКАФД / Журнал "Родина"

Хрущев и его супруга принимают у себя на даче Фиделя Кастро Фото: РГКАФД / Журнал "Родина"

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