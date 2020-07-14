Фото больного Расторгуева напугало сеть: как изменился любимый певец Путина

В сети возник ажиотаж из-за свежего фото российского артиста, лидера группы "Любэ" и любимого певца Владимира Путина Николая Расторгуева.

Так, артист с 2007 года борется с серьезным заболеванием – хронической почечной недостаточностью. Болезнь негативно повлияла на его внешность – 63-летний исполнитель заметно похудел и "осунулся". Снимком он поделился на личной странице в Instagram.

Поклонники российской звезды удивились, насколько изменился Расторгуев за последнее время. Некоторые из них указали, что он стал "как дед".

Как выглядит Расторгуев сейчас Instagram Расторгуева

"Ох, Колька, постарел ты! А было время", – удивились комментаторы.

"На деда стал похож. Это не лень, это болезнь... Силы вам и вашей семье", – написали другие.

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Группа "Любэ" в начале карьеры LiveJournal

Как выглядел Расторгуев до болезни Папарацци

Николай Расторгуев до болезни Teleprogramma.pro

Расторгуев и Путин Lentachel.ru

Николай Расторгуев - любимый певец президента РФ Путина Гордон

Как выглядел Николай Расторгуев до болезни Peoples.ru

Николай Расторгуев с внучкой Teleprogramma.pro

Отметим, Николай Расторгуев – фигурант базы украинского волонтерского центра "Миротворец", также он числится в перечне лиц Министерства культуры, которые создают угрозу национальной безопасности. В 2019 году российская группа "Любэ", которая является самым любимым коллективом президента РФ Владимира Путина, сняла клип про Крымский мост и опозорилась в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист группы "Любэ" Расторгуев призвал украинскую певицу MARUV уезжать из Украины и "валить в РФ". Причиной стало поздравление MARUV с 23 февраля – отмененным в Украине праздником. Певица вызвала гнев в сети своим высказыванием. Позже она отреагировала на скандал в сети фразой: "Хочу, бл*дь, и поздравляю!"