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Фото Ани Лорак без пальца на ноге озадачило фанатов

2.3тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть новым фото. Так, поклонники артистки обратили внимание на ее пальцы на ногах, которые, по их мнению, выглядели странно.

Снимок Лорак разместила на своей странице в Instagram. На нем она в черном платье сидела на ступеньках.

Ани Лорак

Ани Лорак

star.korupciya.com

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"Такие пальцы страшные на ногах", "Опять с фотошопом переборщила - пальцы на своих коротких копытах забыла наклеить. Село!", "У Лорак дефектные оба мизинца. заметили?", "Что с мизинцем?", - пишут в сети.

Фото Ани Лорак без пальца на ноге озадачило фанатов
Фото Ани Лорак без пальца на ноге озадачило фанатов
Фото Ани Лорак без пальца на ноге озадачило фанатов
Фото Ани Лорак без пальца на ноге озадачило фанатов

Отметим, что в последнее время артистка часто публикует откровенные фото, которые вызывают неоднозначную реакцию в сети.

💎 📸@rr_photo

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак опубликовала снимок на тех же ступеньках, но буквально через пару часов после этого внезапно удалила пост из соцсети. На фото она продемонстрировала стройное тело в купальнике.

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Персона
Ани Лорак
Место
Россия
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