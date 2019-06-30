Фото Ани Лорак без пальца на ноге озадачило фанатов

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть новым фото. Так, поклонники артистки обратили внимание на ее пальцы на ногах, которые, по их мнению, выглядели странно.

Снимок Лорак разместила на своей странице в Instagram. На нем она в черном платье сидела на ступеньках.

Ани Лорак star.korupciya.com

"Такие пальцы страшные на ногах", "Опять с фотошопом переборщила - пальцы на своих коротких копытах забыла наклеить. Село!", "У Лорак дефектные оба мизинца. заметили?", "Что с мизинцем?", - пишут в сети.

Отметим, что в последнее время артистка часто публикует откровенные фото, которые вызывают неоднозначную реакцию в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак опубликовала снимок на тех же ступеньках, но буквально через пару часов после этого внезапно удалила пост из соцсети. На фото она продемонстрировала стройное тело в купальнике.

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