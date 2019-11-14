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14 ноября • обновлено в 15:39
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Фотку и свежее можно было взять: муж Дорофеевой обнаружил себя на надгробной плите

1.2т
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Украинский артист и муж солистки группы "Время и Стекло" Владимир Дантес показал снимки надгробной плиты, на которой изображено его фото.

Об этой ситуации Дантес рассказал на своей странице в Facebook, где и поделился неожиданными кадрами.

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"Считаю, что это пик популярности! Значит, в селе Годылив, это выезд из Черновцов в сторону кладбища, есть очень предприимчивый мой фанат. Он поддерживает меня как может. UPD Фотку и свежее можно было бы взять", - с юмором отреагировал Дантес на неожиданную ситуацию.

Фотку и свежее можно было взять: муж Дорофеевой обнаружил себя на надгробной плите

Facebook

Фотку и свежее можно было взять: муж Дорофеевой обнаружил себя на надгробной плите

Facebook

Не прошла мимо публикации звезды и его жена Надя Дорофеева, которая написала в комментариях: "Я в восторге!".

Фотку и свежее можно было взять: муж Дорофеевой обнаружил себя на надгробной плите

Facebook

Другие пользователи также не остались равнодушными:

Фотку и свежее можно было взять: муж Дорофеевой обнаружил себя на надгробной плите

Facebook

Фотку и свежее можно было взять: муж Дорофеевой обнаружил себя на надгробной плите

Facebook

Фотку и свежее можно было взять: муж Дорофеевой обнаружил себя на надгробной плите

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Дорофеева трогательно поздравила супруга с днем рождения, правда на снимке Дантеса не узнали. Позже она призналась поклонникам, что весит 50 кг, в ответ на многочисленные вопросы.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персона
Владимир Дантес
Место
Украина
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