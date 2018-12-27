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Forbes опубликовал список переоцененных актеров: кто наверху

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Журнал Forbes огласил список самых переоцененных актеров, участие которых приносит наименьшую пользу голливудским фильмам.

На этот раз первое место досталось Мэттью Макконахи: на каждый доллар его гонорара приходится 1,1 доллара кассовых сборов фильма, в котором он снялся.

Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи

chistovik.info

Второе место занял Кристиан Бэйл.

Кристиан Бэйл

Кристиан Бэйл

24СМИ

Мэтт Дэймон оказался на третьем месте.

Мэтт Дэймон

Мэтт Дэймон

Уніан

Также в десятку самых неэффективных актеров вошли Мелисса Маккарти ($4,9), Риз Уизерспун ($5,2), Дженнифер Лоуренс ($6), Шарлиз Терон ($7,9), Том Круз ($10,4), Том Хэнкс ($12,1) и Бен Аффлек ($12,2).

Мелисса Маккарти

Мелисса Маккарти

Uznayvse.ru

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун

Grazia

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

vokrug.tv

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

fakty.com.ua

Том Круз

Том Круз

LIGA.net

Том Хэнкс

Том Хэнкс

Afisha.ru

Бен Аффлек

Бен Аффлек

politeka.net

Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперты журнала Forbes назвали самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2018 году, которым еще не исполнилось 30 лет. Так, лидером в списке стала младшая сестра Ким Кардашьян - 21-летняя Кайли Дженнер. Ее годовой заработок оценили в $166,5 млн.

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