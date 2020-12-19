Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд 2020 года

23-летняя модель Кайли Дженнер стала самой богатой знаменитостью за 2020 год. За 12 месяцев звезда заработала 590 миллионов долларов благодаря продаже компании Kylie Cosmetics.

Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes, посчитав доходы звезд за период 2020 года, которые смогли не только сохранить, но и приумножить свой капитал на фоне пандемии коронавируса.

Самые богатые звезды 2020 года. скриншот Forbes

Второй место в списке самых богатых звезд года занял муж Insta-дивы Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст (170 миллионов долларов). Больше всего доходов исполнителю принесла сделка, которую он заключил с компанией Adidas.

В тройку лидеров также вошел швейцарский профессиональный теннисист Роджер Федерер (106, 3 миллионов долларов).

В десятку самых богатых знаменитостей 2020 года также вошли:

Футболист Криштиану Роналду (105 миллионов долларов)

Футболист Лионель Месси (104 миллионов долларов).

Актер и режиссер Тайлер Перри (97 миллионов долларов)

Футболист Неймар (95,5 миллионов долларов)

Радиоведущий Говард Стерн (90 миллионов долларов)

Баскетболист Леброн Джеймс (88,2 миллионов долларов)

Актер Дуэйн Джонсон (87,5 миллионов долларов).

Самые высокооплачиваемые звезды 2020 года. скриншот Forbes

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Apple Music обнародовала список 100 самых популярных песен, которые украинцы слушали в 2020 году. Часть из них – это треки зарубежных исполнителей.