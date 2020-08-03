Forbes назвал топ-20 самых богатых звезд России: кто попал в перечень

Ольга Веркалец Люди 11:29, 3.08.2020 Обновлено: 11:38, 3.08.2020

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Список возглавил певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров с группой "Ленинград". Его доход в 2020 году составил $8,8 млн. Вторую позицию занял певец Егор Крид ($6,9 млн), третью – Дима Билан ($6,8 млн), пишет Forbes.

В новый рейтинг вошли восемь молодых музыкантов, шоуменов и двенадцать звезд старше 40 лет. По данным журнала, доходы всех лиц из списка были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса.

Баста занял четвертое место в рейтинге
VSRAP

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с топ-20 самых богатых знаменитостей российского шоу-бизнеса:

  1. Сергей Шнуров – $8,8 млн

  2. Егор Крид – $6,9 млн

  3. Дима Билан – $6,8 млн

  4. Баста – $6,6 млн

  5. Филипп Киркоров – $6,6 млн

  6. Полина Гагарина – $6,4 млн

  7. "Би-2" – $6 млн

  8. Григорий Лепс – $5,3 млн

  9. Тимати – $5,1 млн

  10. Иван Ургант – $5,1 млн

  11. Сергей Жуков ("Руки Вверх!") – $5 млн

  12. Николай Басков – $4,5 млн

  13. Сергей Лазарев – $4,4 млн

  14. Александр Ревва – $4,4 млн

  15. Ксения Собчак – $4,4 млн

  16. Дмитрий Нагиев – $4,3 млн

  17. Стас Михайлов – $3,6 млн

  18. Максим Галкин – $3,4 млн

  19. Валерий Меладзе – $3,2 млн

  20. Zivert (Юлия Зиверт) – $3,1 млн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Forbes представил свой ежегодный рейтинг "100 самых высокооплачиваемых звезд мира". Список возглавила Кайли Дженнер - американская модель и бизнесвумен.

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