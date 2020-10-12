Forbes назвал топ-10 самых дорогих российских звезд TikTok

22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов, который имеет более 9,5 млн подписчиков в TikTok, за год заработал 10,47 млн рублей (3,8 млн гривен).

Соответствующий рейтинг составил российский журнал Forbes, посчитав доходы звезд соцсети TikTok за период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

Так, на втором месте оказалась 21-летняя Дина Саева, которая выросла в небогатой религиозной семьи из Душанбе (Таджикистан). Благодаря рекламным контрактам с Coca-Cola, Dolce & Gabbana ее доход за год составил 4,93 млн рублей (1,8 млн гривен).

Третье место занял 23-летний Алексей Савко из Беларуси. Блогер заработал 4,81 млн рублей (1,7 млн гривен). На него подписаны более 6,5 млн пользователей соцсети. Приумножить свое состояние Алексею помогло участие в рекламе Uber, "МегаФона" и других крупных компаний.

Алексей Савко оказался на третьем месте в рейтинге. Freshmus

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться со списком самых высокооплачиваемых российских блогеров в TikTok по версии Forbes:

Рахим Абрамов, 22 года (10,47 млн рублей) Дина Саево, 21 год (4,93 млн рублей) Алексей Савко, 23 года (4,81 млн рублей) Юлия Гаврилина, 18 лет (3,32 млн рублей) Валя Карнавал, 18 лет (3,21 млн рублей) Даня Милохин, 18 лет (2,87 млн рублей) Кирилл и Артем Верзаковы, 23 года (2,56 млн рублей) Анна Калашник, 24 года (2 млн рублей) Аня Покров, 23 года (1,92 млн рублей) Диана Астер, 20 лет (1,44 млн рублей)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский журнал Forbes впервые составил рейтинг звезд социальной сети TikTok, которые больше всех заработали на монетизации своего контента. На первом месте в рейтинге оказалась Эддисон Рэй Истерлинг. Ее доходы составили $5 млн.