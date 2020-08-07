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Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд TikTok

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
4,1 т.
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звёзд TikTok

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звёзд TikTok.

Американский журнал Forbes впервые составил рейтинг звезд социальной сети TikTok, которые больше всех заработали на монетизации своего контента.

Так, каждая звезда, представленная в списке, за период с 30 июня 2019 года по 30 июня 2020 года заработала более $1 млн, пишет издание.

На первом месте в рейтинге – Эддисон Рэй Истерлинг. Ее доходы составили $5 млн. Рэй рекламирует Reebok и Daniel Wellington. Также является представителем бренда одежды American Eagle. Имеет собственную линию косметики. Ее танцевальные видео набирают десятки миллионов просмотров.

@addisonre @ meagan.harrington ♬ Laffy taffy Remix flyboyfu vocals produced by Adub - waikiki_fields

Второе и третье место заняли сестры Чарли и Дикси Дьамелио. Девушки заработали $4 млн и $2,9 млн соответственно. Они рекламировали Парижскуя неделю моды для Prada, имеют собственный бренд одежды.

@charlidamelio dc @ sheafreak4jb1 ♬ Not The Thermometer Slow Version - _.editedsounds

На четвертом месте – Лорен Грей. Ее доход составляет $2,6 млн и у нее самая большая фан-база среди всех тиктокерив. Далее идет Джош Ричардс, который, по оценке Forbes, заработал $1,5 млн. Шестое место разделили Майкл Ле и Спенсер Икс с заработком $1,2 миллиона каждый.

@joshrichards Read the hoodie @brycehall ♬ HATCHBACK BLADEZ - kyleyoumadethat

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал Forbes составил рейтинг самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

звездыForbesTikTok
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