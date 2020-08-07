Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд TikTok

Американский журнал Forbes впервые составил рейтинг звезд социальной сети TikTok, которые больше всех заработали на монетизации своего контента.

Так, каждая звезда, представленная в списке, за период с 30 июня 2019 года по 30 июня 2020 года заработала более $1 млн, пишет издание.

На первом месте в рейтинге – Эддисон Рэй Истерлинг. Ее доходы составили $5 млн. Рэй рекламирует Reebok и Daniel Wellington. Также является представителем бренда одежды American Eagle. Имеет собственную линию косметики. Ее танцевальные видео набирают десятки миллионов просмотров.

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Второе и третье место заняли сестры Чарли и Дикси Дьамелио. Девушки заработали $4 млн и $2,9 млн соответственно. Они рекламировали Парижскуя неделю моды для Prada, имеют собственный бренд одежды.

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На четвертом месте – Лорен Грей. Ее доход составляет $2,6 млн и у нее самая большая фан-база среди всех тиктокерив. Далее идет Джош Ричардс, который, по оценке Forbes, заработал $1,5 млн. Шестое место разделили Майкл Ле и Спенсер Икс с заработком $1,2 миллиона каждый.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал Forbes составил рейтинг самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.