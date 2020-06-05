Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира

Журнал Forbes представил свой ежегодный рейтинг "100 самых высокооплачиваемых звезд мира".

Список возглавила Кайли Дженнер — американская модель и бизнесвумен, сообщается на сайте журнала. Ее доход за минувший год составил 590 миллионов долларов. Львиную долю этой суммы Дженнер заработала благодаря продаже 51% своей компании Kylie Cosmetics.

Кайли Дженнер instagram / kyliejenner

Тройку лидеров замкнули музыкант Канье Уэст и теннисист Роджер Федерер, которые заработали $170 млн и $106 млн соответственно.

Канье Уэст instagram / kanyew.est

Роджер Федерер instagram / rogerfederer

В десятке самых богатых также оказались: футболист Криштиану Роналду ($105 млн), футболист Лионель Месси ($104 млн), режиссер и актер Тайлер Перри ($97 млн); футболист Неймар ($95,5 млн), теле- и радиоведущий Говард Стерн ($90 млн), баскетболист Леброн Джеймс ($88,2 млн) и актер Дуэйн Джонсон ($87,5 млн).

Общий доход ста знаменитостей из списка составил $6,1 млрд, что на $200 млн меньше, чем в прошлом году. Предположительно спад произошел из-за пандемии COVID-19, которая стала причиной отмены по всему миру концертов, развлекательных и спортивных мероприятий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире. Девушку обвинили в обмане и сокрытии своего настоящего дохода.

Напомним, что в прошлом году список Forbes возглавила певица Тейлор Свифт з доходом $185 млн.

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