"Флиртовал со всеми актрисами": экс-любовница Джигарханяна рассказала о похождениях актера

Бывшая жена известного советского актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о романах артиста.

Так, в интервью Собеседник, Виталина призналась, что у Джигарханяна был свой стиль общения с актрисами театра, в котором он работал.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская Вокруг ТВ

"С актрисами у него свой стиль общения. В театре говорили тогда, что никто не понимает, с кем в действительности спит Джигарханян. Он флиртовал абсолютно со всеми актрисами. Ему нравилась эта интрига. И я, честно скажу, ревновала, пока не разобралась, что к чему", – вспоминает Цымбалюк-Романовская.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская Cosmopolitan

По словам Виталины, актер втсречался преимущественно с не известными женщинами:

"Он много рассказывал мне о своем прошлом, об отношениях с женщинами. И рассказывал прежде всего для того, чтобы я понимала немножко жизнь. Он не называл никаких имен, когда вспоминал о своих похождениях в молодости, но было понятно, что это преимущественно были не известные женщины. Очень любил расспрашивать меня, какое было мое первое впечатление о нем. Он знал, что он самый лучший, и любил, чтобы его хвалили".

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская Телепрограмма

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