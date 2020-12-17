Финалистка "Супер Топ-модель по-украински" – о токсичных отношениях: приходил пьяным, угрожал стрельбой

Финалистка реалити "Супер Топ-модель по-украински" (Новый канал) Саша Литвин поделилась личной историе о токсичных отношениях. На съемках социального ролика против домашнего насилия девушка разоткровенничались об абьюзе, жертвой которого была на протяжении нескольких лет.

По словам девушки, ее парень даже угрожал ей стрельбой из-за того, что она отказывалась с ним говорить. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

Саша Литвин поделилась историей о токсичном романе. Пресс-служба

"Были моменты, когда мы с ним очень сильно ссорились. Я ходила вся в синяках от того, что мы друг друга хватали, дергали… Это было в другой стране, я хотела сбежать, меняла билеты на самолет. Казалось, что надо от этого человека уйти, потому что либо я с собой что-то сделаю, либо он со мной. На этом этапе отношений мне было просто страшно, что он оказался вот таким. Ведь я выбирала себе другого человека", – отметила модель.

Литвин добавила, что это был далеко не последний неприятный сюрприз, который ждал девушку в отношениях с молодым человеком.

Саша Литвин рассказала о сложных отношениях. Пресс-служба

"Была ситуация, когда в пять утра он приехал очень пьяным и захотел поговорить со мной. Кричал: "Выходи, иначе я буду стрелять". В итоге, когда я отказалась, он действительно начал стрелять по автомобилям. После этого остановилась какая-то машина, он в нее сел и уехал", – подчеркнула Саша.

Несмотря ни на что, девушка продолжает встречаться с бойфрендом, хоть и многие ее за это осуждают.

"Любой другой человек уже ушел бы… Но мы до сих пор вместе, потому что любим друг друга", — подытожила Литвин.

Как сообщал OBOZREVATEL, участница реалити "Супер Топ-модель по-украински" ("Новый канал") Арина Любителева рассказала, как страдала в детстве от буллинга. Так, по словам девушки, в школе над ней регулярно издевались.