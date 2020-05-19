Финалистка реалити-шоу "Холостяк-10" Дана Оханская призналась, о каком свадебном платье мечтает.

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала новый пост.

Дана Оханская Instagram @dana_okhanska

На фотографиях, которые были сделаны во время традиционной церемонии роз, Дана позирует в роскошном белом платье с длинным подолом. Наряд напоминал свадебный.

"Когда буду выходить замуж, обязательно выберу платье с кейпом", – подписала публикацию Оханская.

Дана Оханская Instagram @dana_okhanska

Дана Оханская Instagram @dana_okhanska

Дана Оханская Instagram @dana_okhanska

Дана Оханская Instagram @dana_okhanska

Поклонники, увидев новые снимки Даны, пришли в восторг от наряда девушки. Многие отметили, что участница выглядит как невеста, другие же написали, что Оханская точно станет победительницей шоу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк показал серию трогательных фотографий, где он изображен вместе со своей семьей.