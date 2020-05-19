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19 мая • обновлено в 13:41
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Финалистка шоу "Холостяк-10" Дана Оханская заинтриговала рассказом о свадебном платье

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Финалистка реалити-шоу "Холостяк-10" Дана Оханская призналась, о каком свадебном платье мечтает.

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала новый пост.

Дана Оханская

Дана Оханская

Instagram @dana_okhanska

На фотографиях, которые были сделаны во время традиционной церемонии роз, Дана позирует в роскошном белом платье с длинным подолом. Наряд напоминал свадебный.

"Когда буду выходить замуж, обязательно выберу платье с кейпом", – подписала публикацию Оханская.

Дана Оханская

Дана Оханская

Instagram @dana_okhanska

Дана Оханская

Дана Оханская

Instagram @dana_okhanska

Дана Оханская

Дана Оханская

Instagram @dana_okhanska

Дана Оханская

Дана Оханская

Instagram @dana_okhanska

Поклонники, увидев новые снимки Даны, пришли в восторг от наряда девушки. Многие отметили, что участница выглядит как невеста, другие же написали, что Оханская точно станет победительницей шоу.

"Выйду замуж в платье с кейпом": финалистка "Холостяка" сделала заявление о свадьбе
"Выйду замуж в платье с кейпом": финалистка "Холостяка" сделала заявление о свадьбе
"Выйду замуж в платье с кейпом": финалистка "Холостяка" сделала заявление о свадьбе
"Выйду замуж в платье с кейпом": финалистка "Холостяка" сделала заявление о свадьбе
"Выйду замуж в платье с кейпом": финалистка "Холостяка" сделала заявление о свадьбе
"Выйду замуж в платье с кейпом": финалистка "Холостяка" сделала заявление о свадьбе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк показал серию трогательных фотографий, где он изображен вместе со своей семьей.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
Тег
Холостяк-10
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