Финалистка Нацотбора на Евровидение родила первенца. Фото

Солистка группы Freedom Jazz Анастасия Малега родила ребенка во вторник, 2 апреля.

Об этом сказано на официальной Instagram-странице музыкального коллектива.

"Наша Анастасия родила чудесного купидончика, который посмотрев ей в глаза спросил: "Мама, так мы едем на Евровидение, или нет?" Мы так восхищаемся тобой! Как артисткой, мамой и невероятной женщиной! В тебе сочетается все. Ты пример того, какой должна быть каждая из нас! Желаем тебе и малышу здоровья и счастья", – говорится в поздравлении.

Сама певица также опубликовала в сети пост о рождении сына. Малыш родился настоящим богатырем: вес – 4,6 кг и ростом в 57 см.

"Ну, кто там на 2 апреля ставки делал? Везунчики. Шлю гонца за шампанским!" – рассказала артистка.

Отметим, что Малега выступала на 8-м месяце беременности с группой Freedom jazz во время Национального отбора на Евровидение-2019 с песней Cupidon. По итогу голосования коллектив занял третье место.

Анастасия Малега родила первенца Instagram

Freedom Jazz Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Freedom-Jazz отказались представлять Украину на Евровидении-2019.

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