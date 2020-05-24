Финалистка "Холостяк-10" удивила заявлением о выборе Макса Михайлюка
Финалистка реалити-шоу "Холостяк-10" Дана Оханская объяснила, почему в финале, который состоялся 22 мая, Макс Михайлюк выбрал Дашу Ульянову.
Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала новый пост.
По мнению Даны, Макс выбрал Дашу, потому что это "просто и надежно".
"Я не держу обиды. И уважаю решение. Приходишь ты в ресторан. Тебе дают меню. И в нем два блюда: простая и понятная яичница и что-то совершенно новое с незнакомыми тебе ингридиентами... Кто-то выбирает яичницу. Чтобы не заморачиваться. И это нормальный выбор. Ну и ничего, что уже таких яичниц миллион раз в жизни "пробовал". Зато проверено и надежно. Рано или поздно, может, и надоест одно и то же, но пусть... А вот гурман обязательно сделает другой выбор. Для него – все лучшее, самое пикантное и необычное", – написала Дана.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как развивались отношения Даши и Макса Михайлюка на проекте "Холостяк-10", а также о горячих поцелуях и самом страстном свидании пары.