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24 мая • обновлено в 11:10
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Финалистка "Холостяк-10" удивила заявлением о выборе Макса Михайлюка

3.2т
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Финалистка реалити-шоу "Холостяк-10" Дана Оханская объяснила, почему в финале, который состоялся 22 мая, Макс Михайлюк выбрал Дашу Ульянову.

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала новый пост.

Дана Оханская

Дана Оханская

Instagram @dana_okhanska

По мнению Даны, Макс выбрал Дашу, потому что это "просто и надежно".

"Я не держу обиды. И уважаю решение. Приходишь ты в ресторан. Тебе дают меню. И в нем два блюда: простая и понятная яичница и что-то совершенно новое с незнакомыми тебе ингридиентами... ⁣⁣Кто-то выбирает яичницу. Чтобы не заморачиваться. И это нормальный выбор. Ну и ничего, что уже таких яичниц миллион раз в жизни "пробовал". ⁣⁣Зато проверено и надежно. Рано или поздно, может, и надоест одно и то же, но пусть... ⁣⁣А вот гурман обязательно сделает другой выбор. Для него – все лучшее, самое пикантное и необычное", – написала Дана.

Финал шоу "Холостяк-10"

Финал шоу "Холостяк-10"

stb.ua

В финале "Холостяк-10" Макс выбрал Дашу

В финале "Холостяк-10" Макс выбрал Дашу

stb.ua

В финале "Холостяк-10" Макс выбрал Дашу

В финале "Холостяк-10" Макс выбрал Дашу

stb.ua

В финале "Холостяк-10" Макс выбрал Дашу

В финале "Холостяк-10" Макс выбрал Дашу

stb.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как развивались отношения Даши и Макса Михайлюка на проекте "Холостяк-10", а также о горячих поцелуях и самом страстном свидании пары.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
Тег
Холостяк-10
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