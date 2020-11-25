Финал "Танці з зірками": где смотреть онлайн 14-й выпуск

В воскресенье, 29 ноября, на канале "1+1" покажут грандиозный финал шоу "Танці з зірками". Прямой эфир стартует в 21:00 по киевскому времени.

Суперфинал будет посвящен тематике Рождественских праздников. Звездные пары исполнят по три танца, а среди приглашенных гостей эфира на паркет выйдет певец Дан Балан. OBOZREVATEL будет следить за 14-м выпуском и расскажет все подробности.

Так, в четырнадцатом эфире зрители телеканала "1+1" узнают имя победительницы четвертого сезона шоу "Танці з зірками". В женском финале за победу соревнуются три пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Звездные пары будут танцевать по три номера: первый – с которым пришли на проект, второй – яркий танцевальный номер сезона и третий – новый танец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал вокруг предыдущего, тринадцатого выпуска шоу "Танці з зірками". Так, многим поклонникам не понравилось то, что в полуфинале ни одна из трех пар не покинула паркет и все они автоматически прошли в финал. Зрители назвали итоги эфира танцевального проекта несправедливыми и подстроенными.