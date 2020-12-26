Финал шоу "МастерШеф" 10: названо имя победителя проекта

В субботу, 26 декабря, на телеканале СТБ прошел финал популярного шоу "МастерШеф" 10, победителем которого стала Яна Балог. Девушка буквально выбила свое место в лидерах этого сезона.

Так, ее десерты признали лучшими на проекте. Об этом стало известно на сайте телеканала СТБ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как известно, Балог никогда не боялась экспериментировать со вкусами, находить новые необычные сочетания и рисковать. Она каждый день боролась за свою мечту – обучение в Le Cordon Bleu.

Яна Балог Пресс-служба СТБ

В суперфинале девушка состязалась за победу с Юлией Венедиктовой. На балконе их морально поддерживали родные и остальные участники 10 сезона "МастерШеф".

Финал "МастерШеф" 10 Пресс-служба СТБ

После оглашения результатов никто не сдерживал своих эмоций. Уверенность в своих силах, несомненный кулинарный талант и упорная работа над собой принесли Балог столь желанную победу и заветный кубок "МастерШеф".

Победительница шоу Яна Балог Пресс-служба СТБ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в 10 выпуске "Мастер Шеф" покинула проект Екатерина Демьянова.