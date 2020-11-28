Финал "Лиги смеха": кто победил в шестом сезоне и где смотреть выпуск онлайн

Шестой сезон юмористического шоу "Лига смеха" подошел к концу и стало известно, какую команду назвали победителем.

Так, в финал "Лиги смехи" прошли три команды: "Наш Формат", "ОГО" и "СМТ".

Кроме того, в конце сезона организаторы решились на эксперимент. Так, оценивать команды посадили победителей прошлых сезонов: Марк Куцевалов ("Прозрачный гонщик"), Виктор Розовый ("Загорецька Людмила Степановна") и Иван Люленов ("Стояновка"). А вот те тренера, которые играли с командами, не могли поставить баллы.

Во время съемок финала шестого сезона "Лиги смеха" случилась форс-мажорная ситуация. Один из тренеров не смог выйти на сцену, поскольку заболел на COVID-19. Так, команды "ОГО" и "СМТ" играли без Юрия Ткача. В "СМТ" звезду заменил Владимир Дантес, а за "ОГО" вышел Игорь Ласточкин.

После всех конкурсов победителем "Лиги смеха" стала команда "СМТ".

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