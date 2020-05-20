Финал "Холостяк-10": Макс Михайлюк поссорится и доведет до истерики одну из участниц

Одна из финалисток "Холостяк-10" Даша Ульянова взволновала поклонников новой публикацией, на которой показала кадры из финала реалити-шоу, который состоится 22 мая.
Так, ролик девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
Даша Ульянова
Instagram @dasha_ulyanovaa
В частности, в видео показана любовная история Даши и Макса. Судя по кадрам в анонсе, в финальной серии пара проведет вместе весь день, и Даша даже почувствует себя невестой.
В финале между Холостяком и финалисткой будет много объятий и поцелуев. Однако в конце что-то пойдет не так: Макс уйдет со свидания, а у Даши случится истерика.
"Почему он ушел? Я не сделала ничего плохого", – в слезах скажет участница.
Такой анонс не на шутку взволновал поклонников, которые начали гадать, кого же выберет Холостяк в финале.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что финалистка реалити-шоу "Холостяк-10" Дана Оханская призналась, о каком свадебном платье мечтает.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся