Финал "Холостяк-10": Макс Михайлюк поссорится и доведет до истерики одну из участниц

Одна из финалисток "Холостяк-10" Даша Ульянова взволновала поклонников новой публикацией, на которой показала кадры из финала реалити-шоу, который состоится 22 мая.

Так, ролик девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaa

В частности, в видео показана любовная история Даши и Макса. Судя по кадрам в анонсе, в финальной серии пара проведет вместе весь день, и Даша даже почувствует себя невестой.

В финале между Холостяком и финалисткой будет много объятий и поцелуев. Однако в конце что-то пойдет не так: Макс уйдет со свидания, а у Даши случится истерика.

"Почему он ушел? Я не сделала ничего плохого", – в слезах скажет участница.

Такой анонс не на шутку взволновал поклонников, которые начали гадать, кого же выберет Холостяк в финале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что финалистка реалити-шоу "Холостяк-10" Дана Оханская призналась, о каком свадебном платье мечтает.

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