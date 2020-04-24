Финал "Голосу країни" пройдет в особенном формате: известны подробности

Анна Михно Люди 11:16, 24.04.2020 Обновлено: 11:17, 24.04.2020

В воскресенье, 26 апреля, на телеканале "1+1" в 21:00 состоится грандиозный финал проекта "Голос країни-10", во время которого будет названо имя победителя.

Как сообщает пресс-служба, в связи с карантином из-за пандемии коронавируса финал пройдет в особом формате.

Instagram @goloskrainy_official

Так, в финале "Голосу країни" соединятся современные технологии, чрезвычайно актуален во всем мире диджитал-формат и сила голоса участников.

Кроме того, все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.

Instagram @goloskrainy_official

Бороться за победу в шоу будут участники каждой из команд звездных тренеров: ПТП, Monatik, Тины Кароль и Дана Балана. Известно, что сейчас в команде каждого тренера есть по пять участников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 апреля прошел спецвыпуск "Голосу країни". Он состоял из самых ярких выступлений участников за десять сезонов проекта, которые всколыхнули сеть YouTube и больше всего запомнились поклонникам.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

"Устали от войны на диване?" Юный боец ВСУ мощно обратился к украинцам

Простота хуже воровства: найден человек, который лишил страну средств защиты, а бюджет – миллионов

Цена на нефть: главная неприятность для России ожидается из США

Одессит уже полтора месяца болеет COVID-19: Украину поразил новый феномен

Молчание царька, или Предпоследние дни Помпеи