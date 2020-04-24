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24 апреля • обновлено в 11:34
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Финал "Голосу країни" пройдет в особенном формате: известны подробности

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В воскресенье, 26 апреля, на телеканале "1+1" в 21:00 состоится грандиозный финал проекта "Голос країни-10", во время которого будет названо имя победителя.

Как сообщает пресс-служба, в связи с карантином из-за пандемии коронавируса финал пройдет в особом формате.

Финал "Голосу країни" пройдет в особенном формате: известны подробности

Instagram @goloskrainy_official

Так, в финале "Голосу країни" соединятся современные технологии, чрезвычайно актуален во всем мире диджитал-формат и сила голоса участников.

Кроме того, все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.

Финал "Голосу країни" пройдет в особенном формате: известны подробности

Instagram @goloskrainy_official

Бороться за победу в шоу будут участники каждой из команд звездных тренеров: ПТП, Monatik, Тины Кароль и Дана Балана. Известно, что сейчас в команде каждого тренера есть по пять участников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 апреля прошел спецвыпуск "Голосу країни". Он состоял из самых ярких выступлений участников за десять сезонов проекта, которые всколыхнули сеть YouTube и больше всего запомнились поклонникам.

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Автор
Анна Михно
Тема
Голос країни
Персоны
MONATIK Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK) Дан Балан Тина Кароль
Место
Украина
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