Фильм Зеленского "ограбил" бюджет Украины на миллионы гривен

Фильм "Я, Ты, Он, Она" производства студии "Квартал 95" (ООО "Кварталкино") в 2017 году получил государственную поддержку, однако по результатам проката смог вернуть в бюджет сумму на 4 млн гривен меньшую от полученной.

Как сообщают "Українські новини", кинолента участвовала в 10-м конкурсном отборе Госкино, благодаря чему и была профинансирована. Отмечается, что по итогам конкурса на производство фильма было фактически выдано из бюджетных денег 17,62 млн грн.

Фильм "Я, Ты, Он, Она" Фото: kolobok.ua

По словам издания, кассовые сборы фильма составили 71,06 млн гривен, что, по сути, является прибыльным для его производителей. Однако этого не хватило для компенсации полученных из бюджета денег в виде процента с кассового сбора. Государству вернули только 13,2 млн гривен.

Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 июля, на украинском телеканале 1+1 стартував показ ранее запрещенного в стране скандального сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95" (ООО "Кварталкино").

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