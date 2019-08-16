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Фильм Зеленского "ограбил" бюджет Украины на миллионы гривен

1.6т Читать материал на украинском

Фильм "Я, Ты, Он, Она" производства студии "Квартал 95" (ООО "Кварталкино") в 2017 году получил государственную поддержку, однако по результатам проката смог вернуть в бюджет сумму на 4 млн гривен меньшую от полученной.

Как сообщают "Українські новини", кинолента участвовала в 10-м конкурсном отборе Госкино, благодаря чему и была профинансирована. Отмечается, что по итогам конкурса на производство фильма было фактически выдано из бюджетных денег 17,62 млн грн.

Фильм Зеленского "ограбил" бюджет Украины на миллионы гривен

Фильм "Я, Ты, Он, Она"

Фото: kolobok.ua

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По словам издания, кассовые сборы фильма составили 71,06 млн гривен, что, по сути, является прибыльным для его производителей. Однако этого не хватило для компенсации полученных из бюджета денег в виде процента с кассового сбора. Государству вернули только 13,2 млн гривен.

Фильм Зеленского "ограбил" бюджет Украины на миллионы гривен

Фото: ukranews.com

Фильм Зеленского "ограбил" бюджет Украины на миллионы гривен

Фото: ukranews.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 июля, на украинском телеканале 1+1 стартував показ ранее запрещенного в стране скандального сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95" (ООО "Кварталкино").

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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