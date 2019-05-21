"Фильм для взрослых": Седокову раскритиковали за пошлый кадр

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь вызвала волну критики в свой адрес из-за откровенного снимка.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в очень пикантной позе возле бассейна в купальнике.

"Рана – это место, через которое в вас входит свет. Джалаладдин Руми", – подписала она под снимком.

Анна Седокова возле бассейна Instagram @annasedokova

Пост Анны Седоковой скриншот

Однако глубокая мысль абсолютно не вязалась с контекстом фото, из-за чего фолловеры уже не в первый раз напомнили Седоковой, что она выглядит вульгарной, а кадр напоминает последнюю сцену из фильма для взрослых.

"Ракурс, извините, из самых известных запрещенных фильмов", "Фу, смотреть противно", "На свинку похожа! Фото не удалось", "Странное фото", "Все импланты", "Анна, вы конечно простите, но ракурс и в общем кадр получился, будто из фильма для в взрослых, финальная прямая абсолютно всех фильмов ХХХ", – возмутились поклонники.

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Как сообщал OBOZREVATEL, мать троих детей Седокова часто оказывается в центре скандалов из-за откровенных снимков. В апреле звезда ответила хейтерам за нападки в сети песней "Яжемать или Мама продолжает дэнсить", что подняло очередную волну возмущения.

Анна Седокова Instagram @annasedokova

Дразнить публику артистка не перестала, и в мае нарвалась на критику из-за голого фото, под которым упомянула детей и секс. Позже она показала голые ягодицы возле бассейна и снимок в соблазнительном нижнем белье.

Кроме откровенных фотосессий на странице певицы можно увидеть и очень откровенные видео, на которых она демонстрирует свои прелести.

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