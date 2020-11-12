В реанимации умер 28-летний украинский певец и композитор

В Киеве в возрасте 28 лет в четверг, 12 ноября, умер украинский певец и композитор Филипп Левшин.

Сердце мужчины не выдержало серию сложных операций, которые ему проводили в течении последних двух недель. Об этом на странице в Facebook сообщил пиар-специалист Андрей Царенок.

Филипп Левшин Instagram-страница артиста

Как известно, Левшин болел панкреатитом (воспаление поджелудочной железы). О своем диагнозе он узнал в 2016 году. Болезнь якобы удалось победить, но спустя три года она вернулась.

"Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам", – написал знакомый артиста.

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Умер Филипп Левшин Facebook / Андрей Царенок

На своей странице в Instagram Левшин указал, что является автором песен таких российских исполнителей, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, МакSим, Митя Фомин и другиие.

Филипп Левшин участвовал в кастинге песенного талант-шоу "Х-фактор" в 2011 году. Запомнился зрителям тем, что после отказа послал судей и звукорежиссера.

Также принял участие в телешоу "Джентльменский набор" (аналог "От пацанки до панянки"). Кроме того, мужчина снял несколько клипов на свои песни.

Instagram / Филипп Левшин

В апреле 2016-го Левшин оказался в реанимации с диагнозом "панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов". Тогда ему удалось преодолеть заболевание, хотя он и перенес несколько операций и потерял около 20 кг.

Предлагаем посмотреть фото, которые певец публиковал в Instagram:

Instagram / Филипп Левшин

Instagram / Филипп Левшин

Instagram / Филипп Левшин

Instagram / Филипп Левшин

Instagram / Филипп Левшин

Instagram / Филипп Левшин

Instagram / Филипп Левшин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 30 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер украинский режиссер Дима Манифест. На его смерть отреагировало много украинских артистов.