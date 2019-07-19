"Фигура — огонь": Тодоренко восхитила сеть обнаженным фото

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками пляжным фото.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике кораллового цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру.

"Еще раз повторюсь, как я люблю Грецию, остров Крит. Из отпуска привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете. По моим завтракам в Instagram-сториз, вы наверняка видели, что проголодаться мне не давали", — написала Тодоренко.

Регина Тодоренко Фото из Insragram

Регина Тодоренко продемонстрировала стройную фигуру Фото из Insragram

Новости Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Отметим, что поклонники восхитились фигурой Тодоренко и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Регины Тодоренко, которыми она в последнее время радовала поклонников в сети.

Регина Тодоренко засветила пышную грудь Фото из Insragram

Регина Тодоренко сексуально позирует на камеру Фото из Insragram

Соблазнительная Регина Тодоренко Фото из Insragram

Регина Тодоренко продемонстрировала "пятую точку" Фото из Insragram

Очаровательная Регина Тодоренко Фото из Insragram

Регина Тодоренко сексуально позирует на камеру Фото из Insragram

Регина Тодоренко в откровенном купальнике Фото из Insragram

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал