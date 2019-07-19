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"Фигура — огонь": Тодоренко восхитила сеть обнаженным фото

16.5т Читать материал на украинском

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками пляжным фото.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике кораллового цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру.

"Еще раз повторюсь, как я люблю Грецию, остров Крит. Из отпуска привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете. По моим завтракам в Instagram-сториз, вы наверняка видели, что проголодаться мне не давали", написала Тодоренко.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Фото из Insragram

Регина Тодоренко продемонстрировала стройную фигуру

Регина Тодоренко продемонстрировала стройную фигуру

Фото из Insragram

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Отметим, что поклонники восхитились фигурой Тодоренко и засыпали ее комплиментами.

"Фигура — огонь": Тодоренко восхитила сеть обнаженным фото
"Фигура — огонь": Тодоренко восхитила сеть обнаженным фото
"Фигура — огонь": Тодоренко восхитила сеть обнаженным фото
"Фигура — огонь": Тодоренко восхитила сеть обнаженным фото
"Фигура — огонь": Тодоренко восхитила сеть обнаженным фото
"Фигура — огонь": Тодоренко восхитила сеть обнаженным фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Регины Тодоренко, которыми она в последнее время радовала поклонников в сети.

"Фигура — огонь": Тодоренко восхитила сеть обнаженным фото

Регина Тодоренко засветила пышную грудь

Фото из Insragram

Регина Тодоренко сексуально позирует на камеру

Регина Тодоренко сексуально позирует на камеру

Фото из Insragram

Соблазнительная Регина Тодоренко

Соблазнительная Регина Тодоренко

Фото из Insragram

Регина Тодоренко продемонстрировала "пятую точку"

Регина Тодоренко продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Insragram

Очаровательная Регина Тодоренко

Очаровательная Регина Тодоренко

Фото из Insragram

Регина Тодоренко сексуально позирует на камеру

Регина Тодоренко сексуально позирует на камеру

Фото из Insragram

Регина Тодоренко в откровенном купальнике

Регина Тодоренко в откровенном купальнике

Фото из Insragram

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Персона
Регина Тодоренко
Место
Украина
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