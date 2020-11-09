Фестиваль, где выступали Полякова и Киркоров, попал в скандал: Лепс и Меладзе 'кинули' организаторов

Завершившийся в Дубае масштабный музыкальный фестиваль PaRUS едва не оказался под угрозой срыва. В последний момент от участия в нем отказались сразу три участника – Григорий Лепс, Валерий Меладзе и Сосо Павлиашвили.

По словам генерального продюсера "Паруса" Евгения Морозова, замешан в этой истории Владимир Киселев и его "Русская медиагруппа", которая давно "прессует" фестиваль, пишет "Super".

Так, Морозов заявил, что артистов буквально ставили перед выбором – либо ехать на фестиваль "Парус", либо отказаться от поддержки ресурсов РМГ, в которую входят "Русское радио" и "Золотой граммофон".

"До меня дошли сведения, что существует некое письмо, которое рассылалось медиахолдингом РМГ всем артистам о том, что они не рекомендуют им работать с моей компанией, не рекомендуют им приезжать на фестиваль PaRUS. Там какие-то огульные и голословные обвинения меня в чем-то. Это письмо существует, это факт. Я его видел в Интернете", – рассказал продюсер.

Первым "прогнувшимся" под "рекомендации" РМГ, по словам Морозова, оказался Григорий Лепс.

"Лепс, к моему глубокому разочарованию и сожалению, не ответил на мои звонки в течение двух или трех дней. Я звонил, потому что хотел лично узнать и услышать его решение. Информация от его директора ("Мы не поедем в Дубай") меня не устроила. Не столько даже как промоутера и организатора, сколько как человека. Потому что кроме профессиональных отношений с артистами бывают и человеческие. Для меня было странно, что артист не ответил на мой личный звонок", – отметил Евгений.

Следующим, кто отказался от участия в фестивале, оказался Валерий Меладзе.

"С Меладзе получилась следующая ситуация. Я, уже понимая, что Григорий Лепс не приедет, позвонил директору Валеры Меладзе. Я спросил: "У вас должны были быть гастроли в другой стране, они состоятся?" Мне сказали, что не состоятся. Тогда я сказал, что у нас сейчас вот такая форс-мажорная ситуация, мне нужен артист. Я предупредил, что наверняка будут какие-то помехи и кто-то будет пытаться вас отговорить, поэтому вы сразу скажите, вы можете или не можете. Если не можете, никаких проблем. Меня заверили в том, что все состоится. Мы сразу начали менять афишу и напечатали фото Меладзе. Прошло несколько дней, и до меня опять дошла информация, что Валерий Меладзе не приедет. Я также пытался ему позвонить и тоже, к сожалению, не получил ответа", – подчеркнул продюсер.

Похожая ситуация повторилась и с Сосо Павлиашвили. Морозов рассказал, что во время проведения "Паруса" сам Владимир Киселев с семьей отдыхал в том же самом отеле, где остановились гости фестиваля. Разумеется, сам "вражеский "Парус" Киселев проигнорировал. Продюсер пояснил, что причины обозначенных форс-мажоров на фестивале кроются в его давнем личном конфликте с РМГ Киселева.

"Дело в том, что "Парус" существует уже четыре года и проводится успешно. РМГ ранее принимала участие в фестивале "Парус". Но потом их интересы изменились. Я абсолютно спокойно это воспринял и начал двигаться в своем направлении. У меня другое видение на программу и развитие фестиваля. Наверное, это и стало основой для противоречий. Во второй год РМГ опять принимала участие в одном из дней фестиваля. Многие из этих артистов были нам неинтересны, но мы свои договорённости выполнили, они выступили. Был большой, несколько несуразный концерт. После этого мы приняли решение, что фестиваль будет проходить по-другому. Наверное, это и не понравилось РМГ, которая и пытается доминировать в Москве, в российском шоу-бизнесе. Это давление было очень ярко проявлено на фестивале в прошлом году", – сообщил продюсер "Паруса".

Морозов признался, что "подстава" от Лепса, Меладзе и Павлиашвили заставила его разочароваться в артистах, с которыми он долгое время сотрудничал, и отказаться от дальнейшей работы с ними.

"Пока между нами не состоится какого-то диалога, какой-то дружеской беседы и обсуждения того, что произошло, это исключено. Во-первых, потому что мы не ищем артистов, которые выступили бы на фестивале "Парус", мы выбираем из артистов тех, кто соответствует нашим творческим и программным планам, плюс те артисты, которые реально независимы ни от кого. Ни от других организаторов, ни от медиагрупп, лейблов и продюсерских центров", – рассказал он.

В итоге Лепса, Меладзе и Павлиашвили компенсировали выступления Гарика Сукачева, Стаса Михайлова и "Хора Турецкого", а самым эффектным стало эксклюзивное шоу Филиппа Киркорова. Его Евгений Морозов назвал настоящим другом, который не поддался на шантаж и прибыл в Дубай, как и обещал.

"Филипп поступил по-пацански", – охарактеризовал решение Киркорова продюсер.

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