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30 апреля • обновлено в 12:12
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Фестиваль Atlas Weekend 2020 отменили из-за коронавируса: что будет с билетами

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Топовый украинский фестиваль Atlas Weekend переносится на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

Atlas Weekend переносится на 2021 год

Atlas Weekend переносится на 2021 год

nachasi.com

"По независящим от нас обстоятельствам, Atlas Weekend откладывается до следующего года. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать опасности наших гостей, команду фестиваля и наших артистов, проведя его этим летом", – говорится в заявлении.

Новые даты проведения Atlas Weekend: 6 – 11 июля 2021 года.

"Билеты, которые были куплены на фестиваль этого года, действительны на AW 2021. В настоящее время мы ведем переговоры со всеми артистами, чтобы полностью сохранить уже объявленную линию. Также планируем анонсы новых артистов, которые присоединятся к фестивалю в следующем году", – говорится в сообщения.

Также организаторы отметили, что те, кто не сможет посетить фестиваль в 2021 году, получит возможность вернуть деньги.

Atlas Weekend 2020 отменили

Atlas Weekend 2020 отменили

24tv.ua

Напомним, что в прошлом году хедлайнер Atlas Weekend рэпер A$AP Rocky не смог принять участие в фестивале в связи с тем, что находился в шведской тюрьме. Тогда многие, кто собирался на Atlas Weekend 2019, сдали свои билеты. В этом году в связи с переносом фестиваля A$AP Rocky вновь не удастся выступить перед украинскими фанатами.

A$AP Rocky

A$AP Rocky

BBC

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Каннский кинофестиваль, который должен был состояться в период с 12 по 23 мая на Лазурном берегу Франции, отменили из-за коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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