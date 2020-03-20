Популярный российский рэпер Федор Инсаров, более известный как Feduk, перенес серьезную операцию из-за внезапно напомнившей о себе "детской болячки".
Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram. По словам парня, он передвигается с трудом, но вскоре будет восстанавливаться и дальше работать.
Feduk
Фото: instagram/fedukone
"Ну что мне скрывать? Не мылся неделю, делаю лечебную физкультуру, планирую запустить линию пижам для больниц. Меня прооперировали неделю назад. Думали – аппендицит, а оказалась серьезная старая болячка из детства, которая не беспокоила лет 20. Но всякое бывает, я жив и почти здоров. Передвигаюсь с трудом, буду восстанавливаться и работать! Хорошо, что у меня уже давно было записано несколько мясных треков. Всех обнял и спасибо за поддержку", – написал Feduk.
Также отметим, что рэпер старается не скучать в стенах частной клиники, снимая для подписчиков забавные видео со своим участием.
ну что мне скрывать -не мылся неделю -делаю лфк -планирую запустить свою линию пижам для больничного флекса прооперировали неделю назад, думали аппендицит, а оказалась серьёзная старая "болячка" из детства, которая не беспокоила лет 20. Но всякое бывает, я жив и почти здоров. Передвигаюсь с трудом, буду восстанавливаться и работать! Хорошо, что у меня уже давно было записано несколько мясных трэков, так, что никто не в проёбе! Всех обнял и спасибо за поддержку!
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Влад Топалов напугал поклонников новостью о том, что перенес две операции.
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