Популярный российский рэпер Федор Инсаров, более известный как Feduk, перенес серьезную операцию из-за внезапно напомнившей о себе "детской болячки".

Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram. По словам парня, он передвигается с трудом, но вскоре будет восстанавливаться и дальше работать.

Feduk Фото: instagram/fedukone

"Ну что мне скрывать? Не мылся неделю, делаю лечебную физкультуру, планирую запустить линию пижам для больниц. Меня прооперировали неделю назад. Думали – аппендицит, а оказалась серьезная старая болячка из детства, которая не беспокоила лет 20. Но всякое бывает, я жив и почти здоров. Передвигаюсь с трудом, буду восстанавливаться и работать! Хорошо, что у меня уже давно было записано несколько мясных треков. Всех обнял и спасибо за поддержку", – написал Feduk.

Также отметим, что рэпер старается не скучать в стенах частной клиники, снимая для подписчиков забавные видео со своим участием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Влад Топалов напугал поклонников новостью о том, что перенес две операции.

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