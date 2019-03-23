Федосеева-Шукшина попала в больницу: появились противоречивые данные

Российская и советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина вновь попала в больницу.
"Экспресс-газета" сообщила, что у артистки отказали ноги после романтической поездки с супругом Бари Алибасовым в Испанию, где она обещала набраться сил.
В СМИ не подкрепили соответствующие данные каким-либо подтверждением, лишь уточнив, что в последнее время ее муж постоянно появляется один на публике, как это произошло с похоронами певицы Юлии Началовой.
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Однако позже в комментарии РИА "Новости" продюсер сообщил, что с Шукшиной не произошло ничего критичного. По его словам, она чувствует себя хорошо и проходит плановое обследование.
"Она в больнице на плановом обследовании. Лида проходит его четыре раза в год в одной и той же больнице, все мы болеем после 60, но она проходит обследования", – пояснил он.
Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. Никакого инфаркта, обычная простуда. В конце текущей недели вылетаем в Испанию. . . #группанана #бариалибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #соцсети #москва #moscow #праздник #сюрприз #друзья #музыка #юмор #нанаюбилей #2019год #алибасовшукшина #танцуйпокамолодой
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2018 года Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов тайно поженились. Церемония бракосочетания прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы. Отношения между артистами завязались еще в 1995 году.
25 февраля 2019 года стало известно, что актрису госпитализировали с инфарктом, однако муж опровергал слухи о плохом самочувствии. Позже появились данные, что она находилась в тяжелом состоянии.
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