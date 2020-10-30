Фаворитка "Танців з зірками" Санта Димопулос откровенно рассказала о сыне

Фаворитка "Танців з зірками" Санта Димопулос вчера отпраздновала день рождения старшего сына Даниэля. Мальчику исполнилось 12 лет. Его звездная мама откровенно поделилась рассказом о том, каким растет ее первенец.

В подарок от знаменитой матери Даниэль получил профессиональный лук для стрельбы, а его отец, шоумен Андрей Джеджула подарил сыну самокат. Об этом OBOZREVATEL рассказала пресс-служба 1+1.

Санта Димопулос с сыном. Пресс-служба 1+1

Как отметила Димопулос, семья для нее – самая главная ценность в жизни. Даже несмотря на напряженный график тренировок и участие в проекте "Танці з зірками", Санта всегда находит время для детей. Она рассказала, каким видит своего сына.

Сын Димопулос отпраздновал день рождения. Пресс-служба 1+1

"Дени очень искренний, у него очень доброе сердце. Он открыт и коммуникабельный – среди друзей и сверстников всегда душа компании. У него очень креативное мышление, Дени не боится выходить за рамки логики. Я уверена, что именно такие люди способны создавать что-то новое в мире", – говорит Санта.

Сын Санты Димопулос Даниэль. Пресс-служба 1+1

Сын Димопулос и Джеджулы Даниэль. Пресс-служба 1+1

А еще сын звезды любит спорт – посещает занятия по плаванию, изучает английский язык и обожает гуманитарные науки. Артистка рассказала, что в их семье есть традиция – она ​​обожает путешествовать с сыном вдвоем и познавать новые места: "Мы обожаем отдыхать вдвоем. О н ведет себя как настоящий джентльмен: очень внимательный к женщинам, видя пример того, как мой муж относится ко мне".

День рождения сына Санты Димопулос. Пресс-служба 1+1

Также Санта Димопулос рассказала, что считает личный пример лучшим методом воспитания для своих детей и готова всегда выслушать и поддержать их в любых обстоятельствах.

Андрей Джеджула с сыном. Пресс-служба 1+1

Напомним, уже в воскресенье Санта Димопулос продолжит борьбу за победу в танцевальном шоу "Танці з зірками". Десятый прямой эфир проекта будет посвящен Хэллоуину, а еще по правилам шоу – именно на этой неделе пары обменяются партнерами. Стало известно, что на паркет звезда выйдет с партнером своей главной конкурентки на проекте Надежды Мейхер – Кириллом Васюком.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу "Танці з зірками" бывшие участницы группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос выполнили совместный танец, в конце которого откровенно поцеловались в прямом эфире.