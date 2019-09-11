Фаворитка Лукашенко: что известно о модели-любимице президента Беларуси

В последнее время рядом с президентом Беларуси Александром Лукашенко постоянно появляется 22-летняя модель Мария Василевич. Девушка сопровождает главу государства на различных мероприятиях, а также желает стать депутатом.

OBOZREVATEL предлагает более подробно узнать о фаворитке Лукашенко.

Мария Василевич окончила факультет экономики и менеджмента БГЭУ. С начала лета 2010 года Василевич работает соведущей программы "Добрай раніцы, Беларусь!".

В 2018 Василевич стала победительницей конкурса "Мисс Беларусь". В состязании "Мисс мира" она получила титул "Мисс мира Европа" и вошла в финальную пятерку участниц.

28 декабря прошлого года президент Беларуси принял участие в первом Республиканском новогоднем балу для молодежи, который прошел во Дворце Независимости в Минске. Там он станцевал с Василевич вальс.

Лукашенко удостоил девушку премии "За духовное возрождение" – за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность.

На "Славянском базаре в Витебске" первая красавица Беларуси присутствовала в президентской ложе, словно близкий к семье человек.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко, которому 30 августа исполнилось 65 лет, показал, как он развлекается в окружении девушек.

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