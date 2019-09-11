Фаворитка Лукашенко: что известно о модели-любимице президента Беларуси

В последнее время рядом с президентом Беларуси Александром Лукашенко постоянно появляется 22-летняя модель Мария Василевич. Девушка сопровождает главу государства на различных мероприятиях, а также желает стать депутатом.
OBOZREVATEL предлагает более подробно узнать о фаворитке Лукашенко.
Мария Василевич окончила факультет экономики и менеджмента БГЭУ. С начала лета 2010 года Василевич работает соведущей программы "Добрай раніцы, Беларусь!".
В 2018 Василевич стала победительницей конкурса "Мисс Беларусь". В состязании "Мисс мира" она получила титул "Мисс мира Европа" и вошла в финальную пятерку участниц.
28 декабря прошлого года президент Беларуси принял участие в первом Республиканском новогоднем балу для молодежи, который прошел во Дворце Независимости в Минске. Там он станцевал с Василевич вальс.
Лукашенко удостоил девушку премии "За духовное возрождение" – за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность.
На "Славянском базаре в Витебске" первая красавица Беларуси присутствовала в президентской ложе, словно близкий к семье человек.
II Европейские Игры завершились 🔥 ⠀ И как же это было красиво, эмоционально и душевно 🥰 ⠀ Лесик @lesik_2019 🦊 заставил взгрустнуть весь стадион "Динамо" 😢 ⠀ Это было так трогательно 🙈 Не выпускала телефон из рук- так хотелось запечатлеть эти моменты, и заодно, как и обещала, показать вам функцию съемки Dual на #huaweip30pro : одновременно на экране и общая картинка, и приближенный вариант. В общем, идеально, когда хочешь рассмотреть детали 😉 #huaweidualvideo #minsk #minsk2019 #europeangames #europeangames2019 #минск2019 ⠀
Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко, которому 30 августа исполнилось 65 лет, показал, как он развлекается в окружении девушек.
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