''Фантазии станут явью'': Астафьева поразила сеть эротическим фото

Украинская поп-дива Даша Астафьева удивила поклонников снимками с эротическим подтекстом.

Соответствующие фотографии она представила на своей странице в Instagram, прорекламировав арабскую парфюмерию.

"Сегодня я знакомлю вас с новой историей. Кhaltatnight – это моя волшебная ночь, которая пахнет зимней, слегка пьяной от любви вишней. Этой ночью все фантазии становятся явью, а расстояние между мной и тобой можно измерить тихими таинственным шагами", – подписала она.

Снимки выполнены в зеленых и красных тонах. Рыжеволосая Астафьева облачена в соблазнительные чулки и атласное платье, а в руках кокетливо держит флакончик духов. Поклонники певицы были в восторге как от фотографий, так и от цвета волос.

Instagram @ da_astafieva

"Нежное фото", "Дьяволица", "Вау! Даша, просто куколка, как всегда по-новому шикарна", "Совсем не узнать в этом образе. Прекрасная девушка", "Богиня", "Шикарно", – написали восторженные фанаты.

Instagram @ da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева поделилась пикантным фото, на котором отчетливо видна вся ее грудь.

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